Boa educação

Aloizio Mercadante não entende como recuo as modificações do Mais Médicos – antecipadas, dia 20, por esta coluna. Defende o diálogo, lembrando que o programa visa a melhora da saúde no País.

E ressalta que conversas produzem avanços.

Tanto que o novo formato já tem adesão da Associação Brasileira de Educação Médica, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, do Fórum de Dirigentes dos Cursos de Medicina Superior e do grupo de trabalho liderado por Adib Jatene.