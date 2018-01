BNDES tem outros R$ 20 bilhões, também para PMEs

Além do BNDES Giro de R$ 20 bilhões, lançado ontem, Paulo Rabello de Castro tem outros R$ 20 bilhões – a serem gastos em dez anos – também destinados a pequenas e médias empresas.

O presidente do BNDES acredita que os novos programas vão animar bancos privados a repassar esses recursos.

Junto com ajuda,

haverá exigência

A ajuda vem da plataforma Canal Desenvolvedor somada à exigência feita ao agente financeiro: ele terá necessariamente que ler o que está sendo pedido pelas PMEs. “Tem que responder à reaquisição”, diz Rabello de Castro. “Que será acompanhada, via internet, passo a passo.”

BNDES pretende

‘carimbar’ o dinheiro

Para o sistema financeiro, é sabido ser mais vantajoso emprestar para o governo ou grandes empresas do que para as PMEs. Como o BNDES vai carimbar esse dinheiro? “É controlável. Com o novo sistema, o banco passa a falar diretamente com o interessado.”