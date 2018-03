Ja começaram as conversas entre BNDES e Câmara Árabe, mais fundos soberanos da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Kuwait e do Catar, para prospectar investimentos em empresas brasileiras de agronegócio infraestrutura. A informação é do presidente da Câmara Árabe, Rubens Hannun.

