BMW Group Brasil formaliza convênio com Fiesp sobre carros híbridos

Formar funcionários habilitados em tecnologias para carros híbridos e elétricos entrou na agenda do BMW Group Brasil. Seu presidente, Helder Boavida, formaliza nesta segunda, com a Fiesp, convênio sobre o assunto, com participação do Senai. O grupo investe R$ 3 milhões e começa su as atividades em novembro.

