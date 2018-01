Se os livros com escritos de Bob Dylan – que ganhou o Nobel de Literatura ontem – estão esgotados no Brasil, dois títulos sobre a vida e a obra do compositor ainda estão disponíveis.

São eles Like a Rolling Stone, de Greil Marcus, publicado pela Cia das Letras, e No Direction Home, perfil do músico escrito por Robert Shelton para o The New York Times, cuja edição brasileira é da Larousse.