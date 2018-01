Às vésperas do segundo turno, a associação das corretoras achou por bem enviar, ontem, pequeno lembrete a suas associadas com as regras do circuit breaker – mecanismo utilizado pela BM&F Bovespa para casos de movimentos bruscos no preço das ações no mercado.

Diz a norma que, quando o Ibovespa atingir limite de baixa de 10% (em comparação ao dia anterior), os negócios serão interrompidos por meia hora. Reaberto o pregão, se houver oscilação negativa de até 15%, a interrupção se dá por mais uma hora.

Voltando a funcionar, com queda de 20%, ocorre suspensão dos negócios por prazo a ser definido pela Bolsa. No caso de mercados futuros, a flutuação considerada vale também para cima.

Do seu lado, as corretoras estão se precavendo contra oscilações. Como? Aumentando, significativamente, amanhã e segunda-feira, a exigência de garantias para operações.