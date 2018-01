Bloco da PUC preocupa moradores

Seguindo o exemplo dos moradores da Vila Madalena que se mobilizaram contra os numerosos blocos de rua esse ano, habitantes de Perdizes também estão preocupados com o Carnaval em São Paulo. E prometem reclamar do barulho e do lixo nas ruas.

Apesar de a Prefeitura ter tido a preocupação de descentralizar a folia – que nos últimos anos se concentrou nos bairros da zona oeste da cidade –, o bloco “A PUC Que Te Pariu”, organizado pelos alunos da universidade, se manteve no mesmo local. E sai nas ruas do bairro, no dia 4 de fevereiro. A concentração, claro, acontece em frente ao campus, na rua Ministro Godói.