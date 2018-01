Blockchain Research Institute começa operação no Brasil

O Blockchain Research Institute, criado por Don Tapscott – curador do Fórum Econômico Mundial – começa operação no Brasil. É a primeira promovida fora do Canadá.

Mas o que é “blockchain”? Palavra ainda pouco usada, é uma mudança tecnológica que permite que informações não sejam distribuídas em cópias – como já ocorre nas transações financeiras online. Serão, sim, compartilhadas por computadores que assinam digitalmente cada transação, garantindo a não adulteração.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘O Rio tem público, mas São Paulo tem plateia’, diz Ciro Barcelos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Projeto que altera o Estatuto do Torcedor vai para a Câmara