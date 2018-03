Considerada empresa absolutamente estratégica no governo Dilma, a Infraero terá um técnico na presidência. Indicado por Henrique Meirelles, Gustavo Vale é o nome escolhido para presidir a estatal.

Vale foi diretor do Banco Central na gestão Meirelles com quem trabalhará lado a lado no urgente desafio da infraestrutura aeroportuária brasileira.

Detalhe: é um profissional dos mais respeitados no mercado financeiro.