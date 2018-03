Apostando no mercardo brasileiro, a Hermès escalou o artista francês Philippe Dumas para criar a aquarela-convite da inauguração de sua primeira loja por aqui. Com presença confirmada do presidente mundial da marca, Patrick Thomas. Dia 13, no Shopping Cidade Jardim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.