Biquíni e churrasco

Erin Heatherton veio desfilar pela primeira vez no Brasil – anteontem, para a Colcci, no SPFW. Mas, antes, conversou com a coluna no hotel Fasano, onde está hospedada.

O que está achando da visita?

Já estive em Natal. A energia dos brasileiros é mesmo contagiante.

Conhece a moda brasileira?

Só os biquínis, que minha amiga Candice (Swanepoel, que namora um brasileiro e é companheira de Erin na Victoria Secret’s) me deu. Acho muito sexy.

Gosta da comida brasileira?

Estou louca para ir (e foi mesmo) a uma churrascaria. Depois do desfile, claro!

Faz alguma dieta específica?

Não para ser angel, faço pela minha saúde, pele, cabelo… Para ter mais energia.

Pratica esportes?

Estou sempre experimentando modalidades novas. Faço balé e jogo vôlei e basquete no meu tempo livre.

Como foi namorar o Leonardo DiCaprio? Era muito assediado?

Próxima pergunta… /SOFIA PATSCH