Zé Maurício Machline prepara surpresa para a entrega do Prêmio Craques do Brasileirão, dia 6 de dezembro, no Teatro Municipal do Rio. Repetindo o que fez no desfile da Marquês de Sapucaí, a Unidos da Tijuca reeditará o truque das trocas de roupas. Só que no lugar das fantasias usará as camisas dos 20 clubes que disputam a competição.

