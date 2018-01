Biografia de Tite revela curiosidades sobre a vida do treinador

Na biografia de Tite – que será lançada ainda este mês – a autora Camila Mattoso revela curiosidades sobre o técnico do Corinthians. Exemplo? Sua mãe caiu 16 degraus e quase comprometeu a gestação. Ele nasceu com deformações no rosto e teve de ficar escondido por alguns dias.

Também há uma passagem na qual ele confirma que rompeu a amizade com Felipão em 2010

A autora, Camila Mattoso, teve aval do próprio Tite para escrever o livro. Além de entrevistas com o técnico, teve contato com a família dele e fez um trabalho de pesquisa intenso.