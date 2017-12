Biografia de Silvio Santos conta bastidor com Roberto Marinho

A negociação entre Silvio Santos e Roberto Marinho pelo contratação do apresentador Gugu Liberato, em 1988, está contada em detalhes na biografia Silvio Santos— de Marcia Batista e Anna Medeiros – a ser lançada dia 9, no aniversário do biografado.

Entre outras, o livro revela como o dono do SBT convenceu seu concorrente a rescindir o contrato do apresentador. Que permaneceu na emissora de SS até 2009.

Leia mais notas na coluna:

