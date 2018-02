BINGO DO BEM

Fernanda Pires Vidal, Julia Maringoni Faria, Fernanda Kujawski Meyer, Fabiana Scalamandré, Gabriella Haegenbeek e Babi Larti são a nova geração da Associação Obra do Berço — tradicional instituição beneficente de São Paulo.

Para este ano, as moças preparam muitas surpresas para o famoso bingo promovido pela ONG.

“Estamos na 24.ª edição e muito felizes por conseguirmos reunir prêmios de mais de 100 marcas de luxo, desde bolsas e joias até um ingresso para o Rock in Rio na área vip do Itaú”, entrega Fernanda Vidal.

O evento acontece domingo que vem, no Leopolldo do Itaim. A quem se interessar: os ingressos já estão à venda.