Escândalo na casa de Nicolau dos Santos, juiz aposentado condenado por desvio de dinheiro público. Um agente do Departamento Penitenciário, responsável por cuidar de Lalau, que está em prisão domiciliar, estava sendo vigiado pelo próprio preso.

O profissional encontrou uma câmera escondida no quarto que ocupava na casa do detento, na Cidade Jardim. Com direito a televisão para que Lalau pudesse monitorá-lo. O caso foi parar no Ministério Público Federal.