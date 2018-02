A descoberta, pela polícia, de uma quadrilha que grampeava telefones de políticos para vender informações, nem de longe acabou com a novela. Uma das principais vítimas, o tucano José Aníbal, passou o dia ontem com seu telefone celular inteiramente mudo.



E o presidente do PT, Ricardo Berzoini, radicalizou. Quem ligava ontem para seu celular ouvia um cauteloso alerta: “Por favor, não deixe recado. Ligue para a sede nacional do PT.”

