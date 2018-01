Bife mal passado

No dia em que o programa de Dilma no rádio afirmou que, “com o PSDB, o povo só comia carne se mordesse a língua”, pesquisa mostra que, pelo menos para os paulistas, vai ser difícil trocá-la por frango ou ovos – como recomendou Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, na semana passada.

Segundo levantamento da Hibou, mais de 90% dos paulistas comem cortes bovinos (principalmente alcatra e contrafilé) três vezes por semana.

Qual o aspecto mais importante para o consumidor? A “cor bem vermelhinha”, citada por 77% dos entrevistados. Em seguida vêm a data de validade (44%) e a embalagem do produto (10%).