Bieber e confusão

Justin Bieber e Selena Gomez ficaram decepcionados com a “falta de profissionalismo” que viveram no Galeão, quando desembarcaram segunda. Kenny Hamilton, segurança nº 1 e amigo do cantor, classificou como “a pior experiência em um aeroporto” a que tiveram por aqui. A queixa foi parar no gabinete de Eduardo Cardozo, da Justiça.

O relato descreve cerca de 50 crianças, em área restrita da imigração, que o fotografavam sem serem incomodadas pelos agentes. No guichê, funcionários nas cabines prosseguiram com o assédio digital. Ao reclamar, Hamilton teria sido ameaçado de deportação e/ou prisão.