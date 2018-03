José Serra acompanha de perto a “fusão” PPS-PSDB. Em conversa com Sérgio Guerra, presidente tucano, e Nelson Proença, do PPS, ele fez um cálculo: “Tem mais ex-comunistas no PSDB que no PPS. Goldman, Aloysio, Madeira…”



Quando tentaram incluir o nome dele, veio o aviso: “Não, no movimento estudantil eu era da AP.”

