A participação de Aécio no Congresso do PSDB de São Paulo naufragou. Os paulistas esperavam ouvir o senador dia 25.

Mas a data marcará a ida de FHC a BH para o lançamento informal da candidatura do mineiro à Presidência.

Bicadas 2

E enquanto Aécio se prepara para assumir o comando do PSDB, Alberto Goldman, aliado de Serra, reclama da “inação” do partido. Diz ter enviado, em novembro, e-mail a Sérgio Guerra sugerindo documento crítico sobre os dez anos do PT no governo.

Não recebeu resposta. “Chegamos ao fundo do poço.”