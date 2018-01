Bia Doria mostra suas esculturas em Roma

Enquanto acompanha o marido, o prefeito João Dória, a Nova York, onde ele recebe na terça-feira o título de Person of the Year, Bia Doria tem suas esculturas expostas, a partir desta segunda, em uma das mais simbólicas e tradicionais basílicas de Roma, a Basílica Papal de São Paulo Extra Muros. Nas fotos acima e abaixo, duas delas sendo instaladas na semana passada.

A curadoria fica a cargo de Livia Bucci, da Galeria Spazio Surreale. A exposição vai até dia 15 de junho.

A São Paulo Extra Muros é uma das quatro basílicas papais da cidade – junto com as de São Pedro (o Vaticano), São João de Latrão e a de Santa Maria Maior. Foi consagrada no ano 324, durante o período do imperador Constantino.