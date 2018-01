Bia Doria inaugurou ontem em Portugal exposição permanente com… 243 obras de sua autoria. As esculturas em mármore e madeira, inspiradas no corpo feminino, ficarão expostas no Bacalhôa Buddha Eden, na Quinta dos Loridos, em Bombarral.

Que é do colecionador português Joe Berardo.

