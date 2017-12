Willem Dafoe e Mikhail Baryshnikov se reencontraram com Gilberto Gil, anteontem, no Rio. E o cantor confirmou: assistirá à peça da dupla no próximo domingo.

BFFs 2

Em 2012, quando Julian Schnabel veio a SP tratar de retrospectiva que abrirá em setembro no Masp, o artista se reuniu com a galerista Raquel Arnaud. Acertaram exposição paralela, escolhendo seis de suas telas.