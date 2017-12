Beto Mansur, presente ao debate de prefeituráveis paulistanos de ontem no SBT, foi claro. “Sou contra o projeto do Caixa 2. Só estava presidindo a sessão no dia”, explicou, sentado ao lado dos coordenadores da campanha de Celso Russomanno.

