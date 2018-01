Beto Lee lança produtora de áudio com amigos de escola

Chega este mês ao mercado a Trio Music – produtora de áudio dos músicos Beto Lee, Diego Guimarães e Edu Salvitti. Com foco em publicidade, criação de projetos, conteúdos culturais, trilhas para cinema, televisão e discos autorais, a grande marca da produtora será a ousadia, garante Beto, atual baterista do Titãs. “Apostamos em nossa bagagem e capacidade criativa para entregar projetos ousados.” Amigos de longa data, no passado os três já tiveram uma banda, “ainda nos tempos de escola”. Hoje emprestam todo o know how adquirido na música para criar projetos para propaganda.

