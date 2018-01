Bethânia madrinha do Fundo PositHiVo

Maria Bethânia é a nova madrinha do Fundo PositHiVo. A cantora baiana aceitou o convite para ser a madrinha da instituição e irá cede sua imagem e voz às causas defendidas na luta pela retomada de temas como prevenção, educação e combate ao preconceito.

A participação de Bethânia como madrinha ocorre no momento em que o Fundo PositHiVo divulga seu primeiro edital público, destinado a ofertar recursos financeiros para ONGs que atuam no campo do HIV/Aids e hepatites virais e que possuam projetos junto ao público jovem.