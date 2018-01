O Primeira Pessoa, selo dedicado à biografias da Editora Sextante, festeja a marca de 140 mil exemplares vendidos de Sonho Grande, livro que revela os bastidores dos negócios de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Lançado em abril do ano passado, a obra, que está entre as mais vendidas do mundo dos negócios, também fez sucesso na esfera digital: foram mais de 10 mil e-books.