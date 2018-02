Lula não descuida do quintal. Reservou três dias para maratona na região do ABC, a partir do dia 22. Estará, primeiro, com Luiz Marinho (em São Bernardo do Campo). Depois, comMário Reali (Diadema), Donisete Braga (Mauá) e Carlos Grana (Santo André)

