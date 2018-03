Benefício próprio

O Ministério do Desenvolvimento Social identificou mais de 17 mil trabalhadores municipais entre os beneficiários do Bolsa Família. Muitos deles, entre servidores concursados, terceirizados e 183 gestores – cargo mais qualificado – tinham acesso ao sistema e se incluíram no programa.

Procurado, o MDS informou que os pagamentos foram bloqueados, “como medida de prevenção” – que poderá ser suspensa “caso as prefeituras assegurem o cumprimentos dos requisitos de renda do programa”. Que é de até R$ 154 mensais por pessoa da família.