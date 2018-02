Bia Lessa se superou nesta Rio+20. Idealizado pela cenógrafa e construído no Forte de Copacabana, o pavilhão Humanidade 2012 surpreende, informa e exibe beleza plástica para lá de impactante. Como foi a criação? “Olha, não durmo quase nada, e é à noite que as soluções me vêm à cabeça”, explica.

A artista paulistana transformou dados fornecidos pela Firjan e pela Fiesp em poesia.