Bendine tem passagem para voltar de Portugal, garante advogado

Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras preso nesta quinta-feira pela Lava Jato, tem passagem para voltar de Portugal, de acordo com o advogado Pierpaolo Bottini, que defende o executivo.

A suposta ausência de uma passagem de volta foi uma das razões apontadas pelo Ministério Público para prender Bendine, que tinha viagem marcada para Lisboa na sexta-feira. O executivo tem dupla cidadania: brasileira e italiana.

A passagem de volta será incluída por Bottini na petição que enviará nesta quinta à tarde, ao juiz Sergio Moro, para que ele reconsidere a prisão.