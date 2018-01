Empolgado com a entrada da Shell e da Total no leilão de Libra, ontem, o mercado financeiro reagiu positivamente. O preço das ações, que despencava pela manhã, passou a subir após o evento no Rio. Acredita-se que o ingresso das duas multinacionais seja um sinal claro de que o negócio será… lucrativo.

A leitura seria bem diferente caso a participação ficasse só nas mãos da estatal brasileira e das empresas chinesas.