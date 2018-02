Bem temperado

Fernanda Lima foi a grande estrela do desfile da Forum, anteontem, no segundo dia de SPFW, na Bienal. A apresentadora e ex-modelo conversou com a coluna no backstage, antes de subir à passarela. Na primeira fila, o marido (e fã), Rodrigo Hilbert.

Fala-se que esta será a última temporada de Amor & Sexo. Quais os planos futuros?

Quem falou que vai acabar? Não tenho informações sobre isso. Espero que não acabe.

Pensa em voltar às novelas?

Eu, não! Só me criticavam!

Como é relembrar os velhos tempos de modelo?

É muito legal rever os amigos e vir para São Paulo, uma cidade que eu adoro. Mas, tenho de confessar: fico com frio na barriga, mais nervosa do que quando vou apresentar um programa ou atuar.

Seu marido estreou programa novo de receitas no GNT. E em casa, ele cozinha?

Sempre. O tempero do Rodrigo é maravilhoso.

E vocês estão pensando em aumentar a família?

No momento, não. Mas, quem sabe no futuro…/SOFIA PATSCH