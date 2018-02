Fernando de Arruda Botelho, da Camargo Correa – falecido ano passado, na queda de seu avião -, foi homenageado no casamento de sua filha, sábado.

Ao som de Fly me to the moon, conjugado com ruído de dois aviões passando, Elisa e Marcelo Condé deixaram a Capela do Morumbi, especialmente montada para a ocasião.

A emoção foi geral.