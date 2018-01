Guido Mantega chegou lá. Pesquisa com 300 economistas da América Latina, realizada pela América Economia Intelligence, o colocou no topo entre os ministros da Fazenda.

Com 7,4, bateu por pouco os 7,3 dados a Andrés Velasco, do Chile.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.