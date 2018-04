Visitantes que foram no domingo à exposição de Vik Muniz, no Masp, assustaram-se com um princípio de tumulto. Teve até gente achando que era arrastão.

Nada grave: era Jimmy Carter, devidamente escoltado por cinco seguranças e alguns batedores, chegando para ver a mostra.

Veja também:

Virada Cultural agita centro de São Paulo com diversas atrações

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte