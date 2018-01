Bem me quer…

Depois de colocar o PMDB contra a parede, foi a vez de o PC do B ser cobrado por Haddad. O prefeito ligou para caciques do partido pedindo “definição” após o presidente municipal da legenda, Jamil Murad, ter dito que é cedo para um posicionamento.

Além da vice-prefeitura paulistana, a pasta de Igualdade Racial e subprefeituras, o partido conseguiu, este ano, o comando da SPTuris.

Integrantes do PSD dizem que, após as conversas com Kassab, uma coisa está definida: o partido não vai apoiar a reeleição de Haddad.