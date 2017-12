Em meio ao debate sobre a reforma política, o deputado Antônio Reguffe, do PDT, defende o fim do voto obrigatório. “É um absurdo isso não entrar no plebiscito. O voto facultativo vai exigir da classe política outra postura.”

