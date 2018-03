Giselle Corteletti acaba de inaugurar o Bodysense – seu novo estúdio de Pilates na Vila Nova Conceição, que conta em seu time de alunas, com estrelas como a atriz Maria Fernanda Cândido. Antes de se tornar professora de pilates, a mineira se formou em fisioterapia e trabalhou por sete anos como voluntária na área de ortopedia de um hospital de Belo Horizonte, sua cidade natal. “Também sou formada em RPG e Osteopatia. Essa formação me trouxe muita bagagem para trabalhar com reabilitação, tema que eu adoro”, conta a moça. “Além do pilates tradicional, para fortalecimento e consciência corporal, também usamos o método CoreAlign, que é um pilates mais funcional.”

