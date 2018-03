Adriana Lisboa foi escolhida para participar, ao lado de Benicio del Toro e da escritora Julia Alvarez, do conselho consultivo da primeira edição do The Americas for the Arts Festival.



Que reunirá representantes latino-americanos e ibéricos em setembro, na cidade de Boulder, no Colorado.

