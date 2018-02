Beleza positiva

Filipe Sabará e as irmãs Sophia e Duda Derani lançam a marca de cosméticos Reload Positive Beauty, na primeira semana de setembro, em salões de beleza selecionados. A primeira linha será totalmente voltada para reconstrução capilar e se chama Rehab Me. “Nossos produtos beiram o orgânico. Não fazemos testes em animais, nem usamos parabenos. O diferencial é que mesmo com ingredientes naturais eles alcançam alta performance”, explica Sabará, que leva a cosmética natural em seu DNA. Sua família é dona da Beraca – empresa brasileira com sedes na França e nos EUA, fornecedora internacional de óleos e ingredientes derivados de frutos amazônicos para o segmento cosmético, entre outras coisas. A parceria do trio não é de hoje. Juntos, eles fundaram a instituição beneficente Arcah, que resgata moradores de rua. Atualmente, só Filipe continua à frente da ONG.

