Aproveitando que o setor de higiene e cosméticos é o que mais cresce no Brasil, Celso Kamura lança linha de maquiagem feita em parceria com a japonesa Toyota Tsusho. Toda adaptada à pele da mulher brasileira. É mais um passo para a consolidação do CK Express, novo conceito do cabeleireiro – a primeira unidade está funcionando no Shopping Ibirapuera. “Defendo a beleza fácil”, diz o hair stylist. Com a correria do dia a dia, a cliente passa no Express, faz o cabelo sem marcar hora, e o próprio cabeleireiro a maquia. Kamura deve ter tido essa ideia nesses anos atendendo Dilma. “Hoje faço cabelo e maquiagem da presidente em 25 minutos. Ela não tem tempo.”Nos últimos dez dias de campanha, o profissional ficou por conta da presidente.A linha será vendida também online.

