No jantar em prol da Artesol, anteontem no Shopping JK, Sonia Quintella revelou dois projetos especiais: um deles, parceria com a SPFW, pela qual durante a semana de moda – que ocorre em outubro, na Bienal – a ONG terá espaço próprio para exibir artesanato brasileiro.

E o outro? União de esforços para realizar no ano que vem, em São Paulo, um festival de cultura imaterial. Destinado a promover o artesanato, com vendas, palestras e seminários.