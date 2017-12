Bela na cozinha

Carolina Ferraz mostra que entende mesmo do riscado. Lança, nesta terça-feira, na Livraria da Vila no Shopping JK, a segunda edição de seu livro de culinária,Na Cozinha com Carolina. Dedicado a todas as “Marias” brasileiras, nele a atriz traz um prato diferente a cada capítulo. “Também pedi receitas para amigos, principalmente as de doce. Porque meu forte, mesmo, são os salgados”, confessa. Carolina, que está em cartaz com o filmeSuper Crôe no ar na novela das 19h, da Globo, conta que a paixão pela cozinha vem desde a infância, em Goiânia. “Lembro-me da minha mãe picando cebola, provando molhos, preparando as carnes, um pouquinho de vinho aqui, uma pitada de pimenta ali e aquele cheiro incrível que tomava conta de todos os ambientes”, revela. Foi aí que tudo começou e nunca mais acabou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.