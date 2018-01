Bela e a Fera é filme que mais faturou no Brasil no segundo semestre

O primeiro semestre foi temporada de heroínas no cinema brasileiro. No topo da lista de filmes que mais faturaram no período, segundo a Ancine, estão A Bela e a Fera, Mulher-Maravilha e Minha Mãe É uma Peça – este último com Paulo Gustavo travestido de mulher.

Juntos, os três títulos faturam mais de R$ 300 milhões – do R$ 1,5 bilhão total. Que, por sinal, foi 6,6% maior do que o de igual semestre de 2016.

Resiliente

Cristiana Arcangeli está escrevendo livro sobre sua trajetória empresarial. Ainda sem título, deve ser lançado em outubro.

Entre outras, a empresária vai contar como sobreviveu a 10 modelos econômicos diferentes.

SP mais verde

Mais uma revitalização à vista. Desta vez, será a av. Brasil que terá seu canteiro central transformado em um jardim. Para tanto, foram chamados 13 renomados paisagistas, entre eles Marcelo Faisal, Gilberto Elkis e Roberto Riscala.

Iniciativa da prefeitura regional de Pinheiros em parceria com a Artefacto. O jardim fica pronto no dia 6.