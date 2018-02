Zilu Camargo e Adriana de Moura vestiram Carlos Miele, ontem em Miami Beach, e fizeram as vezes de hostesses. Motivo? Lançamento do The Mansions of Acqualina, empreendimento superluxo que quer vender 25% de seus apartamentos a brasileiros.

O preço varia entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões.