O ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto afirmou ter sido “ótima” a histórica cena do beijo gay no último capítulo de Amor à Vida. “Foi leve e muito bonito de ver”, disse à coluna depois da cerimônia de posse de José Renato Nalini na presidência do TJ-SP – anteontem, em São Paulo.

