Agitou as redes, na semana, post no Instagram patrocinado do chocolate Sonho de Valsa. O vídeo, que mostra um beijo entre duas meninas, desencadeou muita polêmica sobre homofobia.

Procurada, a marca informa que a campanha seguirá com beijos de casais idosos, gays, héteros – e convida consumidores a postarem os próprios beijos. Por enquanto, e apesar do fervor do debate, o Conar informa que não há nenhuma denúncia contra a campanha.