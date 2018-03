Sob o comando de Claudia Leitte, o Brasil se prepara tentar outro recorde para o Guinness: o “maior beijo coletivo” do planeta.

Durante o Axé Brasil, dia 3 no Mineirão, o pessoal do livrão vai conferir se os foliões superam as …6.980 bicotas simultâneas registradas na Bósnia.

